، جرفته السيول 3 كم .. العثور على مواطن متوفى عند وادي يبه بالعرضيات ،

محمد بن مسعود - الدمام - بلاغ جرى التعامل معه ونقله إلى مستشفى ثريبان العام وتسليم الحالة إلى الشرطة

جرفت سيول محافظة العرضيات مواطناً في أثناء عبوره على قدميه وادي يبه؛ وذلك بعد أن شهدت المحافظة أمطاراً غزيرة، عصر أمس الخميس، سالت على أثرها الأودية والشعاب.

فِي التفاصيل "ورد بلاغ في الساعة 10:04 مساءً من يوم أمس الخميس، عن شخص جرفته سيول في أثناء عبوره الوادي على قدميه، وذلك في وادي يبه؛ التابع لمركز الويد جنوبي المحافظة".

جرى انتقال فرق الإنقاذ للموقع، وتم العثور عليه، اليوم الجمعة، في الساعة 1:00 صباحاً متوفى على بُعد 3 كم من موقع جرفه، وتبيّن أنه مواطن ويدعى عامر العماري؛ ويبلغ من العمر 42 سنة، وجرى نقله إلى مستشفى ثريبان العام، وتمّ تسليم الحالة إلى الشرطة.