، جرفته السيول 3 كم .. العثور على مواطن متوفى عند وادي يبه بالعرضيات ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جرفت سيول محافظة العرضيات مواطناً في أثناء عبوره على قدميه وادي يبه؛ وذلك بعد أن شهدت المحافظة أمطاراً غزيرة، عصر أمس الخميس، سالت على أثرها الأودية والشعاب.
فِي التفاصيل "ورد بلاغ في الساعة 10:04 مساءً من يوم أمس الخميس، عن شخص جرفته سيول في أثناء عبوره الوادي على قدميه، وذلك في وادي يبه؛ التابع لمركز الويد جنوبي المحافظة".
جرى انتقال فرق الإنقاذ للموقع، وتم العثور عليه، اليوم الجمعة، في الساعة 1:00 صباحاً متوفى على بُعد 3 كم من موقع جرفه، وتبيّن أنه مواطن ويدعى عامر العماري؛ ويبلغ من العمر 42 سنة، وجرى نقله إلى مستشفى ثريبان العام، وتمّ تسليم الحالة إلى الشرطة.
جرفته السيول 3 كم .. العثور على مواطن متوفى عند وادي يبه بالعرضياتسلطان السهيمي الخليج 365 2019-05-24
جرفت سيول محافظة العرضيات مواطناً في أثناء عبوره على قدميه وادي يبه؛ وذلك بعد أن شهدت المحافظة أمطاراً غزيرة، عصر أمس الخميس، سالت على أثرها الأودية والشعاب.
فِي التفاصيل "ورد بلاغ في الساعة 10:04 مساءً من يوم أمس الخميس، عن شخص جرفته سيول في أثناء عبوره الوادي على قدميه، وذلك في وادي يبه؛ التابع لمركز الويد جنوبي المحافظة".
جرى انتقال فرق الإنقاذ للموقع، وتم العثور عليه، اليوم الجمعة، في الساعة 1:00 صباحاً متوفى على بُعد 3 كم من موقع جرفه، وتبيّن أنه مواطن ويدعى عامر العماري؛ ويبلغ من العمر 42 سنة، وجرى نقله إلى مستشفى ثريبان العام، وتمّ تسليم الحالة إلى الشرطة.
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
01:55 PM
بلاغ جرى التعامل معه ونقله إلى مستشفى ثريبان العام وتسليم الحالة إلى الشرطة
جرفت سيول محافظة العرضيات مواطناً في أثناء عبوره على قدميه وادي يبه؛ وذلك بعد أن شهدت المحافظة أمطاراً غزيرة، عصر أمس الخميس، سالت على أثرها الأودية والشعاب.
فِي التفاصيل "ورد بلاغ في الساعة 10:04 مساءً من يوم أمس الخميس، عن شخص جرفته سيول في أثناء عبوره الوادي على قدميه، وذلك في وادي يبه؛ التابع لمركز الويد جنوبي المحافظة".
جرى انتقال فرق الإنقاذ للموقع، وتم العثور عليه، اليوم الجمعة، في الساعة 1:00 صباحاً متوفى على بُعد 3 كم من موقع جرفه، وتبيّن أنه مواطن ويدعى عامر العماري؛ ويبلغ من العمر 42 سنة، وجرى نقله إلى مستشفى ثريبان العام، وتمّ تسليم الحالة إلى الشرطة.
، جرفته السيول 3 كم .. العثور على مواطن متوفى عند وادي يبه بالعرضيات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جرفته السيول 3 كم .. العثور على مواطن متوفى عند وادي يبه بالعرضيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.