، الأفلاج .. 6 آلاف وجبة إفطار ومليوني ريال للمستفيدين ،

محمد بن مسعود - الدمام - ثمار جهود الجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك

ساهمت الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية في محافظة الأفلاج ومراكزها، في توزيع أكثر من ستة آلاف وجبة إفطار سيار على المارة والمسافرين، كما تقوم بتفطير أكثر من ألفيْ عامل يوميًّا.

وتم إيداع نحو مليونيْ ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية الخيرية وتوزيع أكثر من ألف سلة غذائية على المستفيدين.

لجنة تنمية الأفلاج

وقام فريق "بناء" التطوعي بلجنة تنمية الأفلاج خلال شهر رمضان المبارك، بإطلاق مبادرة "فطورك علينا 2" التي وزّع خلالها متطوعو الفريق منذ بداية رمضان أكثر من خمسة آلاف وجبة إفطار على عابري السبيل عند مداخل المحافظة، وبعض تقاطعات الشوارع الرئيسية، كما قامت كشافة لجنة تنمية الأفلاج بتفطير أكثر من ألف معتمر وزائر لبيت الله الحرام.

خيرية الأفلاج

وأودعت جمعية الأفلاج الخيرية خلال شهر رمضان، أكثر من مليون و300 ألف ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية على دفعتين للأسر المستحقة للزكاة، بمبلغ ألفيْ ريال لكل أسرة، كما تقوم خيرية الأفلاج بتفطير ألفيْ عامل يوميًّا بواقع 60 ألف عامل على مدار شهر رمضان المبارك.

فرع إنسان بالأفلاج

وقد أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج -خلال شهر رمضان- مبلغ 267.450 ريالًا، في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات فرع الجمعية، والبالغ عددها 892، بالإضافة إلى تقديم بطاقات تسوق للمستفيدين.

خيرية الأحمر

وكشفت جمعية الأحمر الخيرية، عن إيداعها نحو 222200 ريال، في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، بالإضافة إلى توزيع سلال غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

خيرية الهدار

وقامت جمعية الهدار الخيرية، خلال شهر رمضان المبارك، بتوزيع نحو 380 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

بشرى النسائية

وأكدت جمعية "بشرى" النسائية بالأفلاج، أنها صرفت، خلال شهر رمضان، 148 ألف ريال لصالح الأسر المتعففة من مصروف، مع تسديد إيجار وتقديم سلال غذائية.

خيرية البديع

ووزعت جمعية البديع الخيرية، نحو 700 سلة غذائية رمضانية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.