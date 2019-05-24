الملك سلمان في صورة نادرة - اليك هوية الطفل الذي جلس بجانبه

تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة وقديمة يظهر فيها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ويجلس بجانبه طفل صغير.

وذكر موقع "سبق" الإلكتروني، أنه تم تحديد هوية اسم الطفل الذي ظهر إلى جانب العاهل السعودي الملك سلمان والذي كان متكئا على إحدى الوسائد في بساطة خلال إحدى المناسبات في السعودية.

وأشارت إلى أن من ظهر إلى جوار الملك سلمان في الصورة المتداولة وصورة أخرى مشابهة هو الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبد العزيز"، بحسب موقع نقله موقع سبوتنيك.

والملك سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود البالغ من العمر 38 عاما هو ملك المملكة العربية السعودية السابع، ورئيس مجلس الوزراء والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية.

الملك سلمان هو الابن الخامس والعشرون من الأبناء الذكور للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري.