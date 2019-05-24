هيئة الأرصاد تنبِّه إلى رياح ترابية على 3 مناطق

حذّرت من تدني مستوى الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، عددًا من التنبيهات بشأن حالة الطقس على بعض مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.
وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ منطقة الجوف وتشمل (القريات، سكاكا، طبرجل) تشهد نشاطًا في الرياح السطحية، تكون مثيرة للأتربة مع تدني مستوى الرؤية الأفقية، وبدأت في العاشرة والنصف صباحًا، وتستمر حتى السادسة من مساء اليوم.
وصدر نفس التنبيه، لمنقطتي تبوك وتشمل (تيماء، تبوك)، والحدود الشمالية وتشمل (رفحاء، طريف) حتى السادسة مساءً أيضًا.
وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس، اليوم الجمعة، توقّعت فيه استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة.
وأشارت الهيئة - عبر موقعها الإلكتروني - إلى نشاط ملحوظ للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، والشرقية وحائل.
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