5 ملايين مُصلٍ بالمسجد النبوي في «نصف رمضان»

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في إدارة الحشود التابعة للإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود بالوكالة، اليوم الجمعة، أعداد المصلين في المسجد النبوي خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر رمضان المبارك.

وقال مدير إدارة الحشود المهندس عبدالعزيز بن أسامة النعمان بالوكالة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اطلعت عليه «عاجل»، إنَّ الإحصائيات تشير إلى أنَّ مجموع المصلين في المسجد النبوي ومرافقه قد بلغ أكثر من خمسة ملايين زائر في الخمسة عشر يومًا الأولى.

وبلغ عدد المصلين في صلاة العشاء والتراويح للخمسة عشر الأولى من الشهر الكريم ثلاثة ملايين و226 ألفًا و187 مصليًّا، بدخول ما يقارب المليون و478 ألفًا و833 مصليًّا إلى داخل المسجد النبوي، ونحو 234 ألفًا و339 مصليًّا إلى سطح المسجد النبوي، فيما تواجد مليون و513 ألفًا و15 مصليًّا في ساحات المسجد النبوي الخارجية.

وتعمل إدارة الحشود - بحسب النعمان - على تقديم أرقى وأعلى مستويات الخدمة للزوار والمصلين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال تنظيم أعمال الحشود في الممرات والساحات وتيسير مهام الحشود أثناء تزايد الأعداد وإتباع آلية التعامل مع الحشود وإرشاد المصلين والزائرين وتسهيل الوصول إلى أروقة المسجد النبوي وعموم الحركة داخل المسجد النبوي وفي الساحات.