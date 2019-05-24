«التعليم» توضّح حوافز المدرب والمتدرب في الدورات الصيفية

أوضحت وزارة التعليم، اليوم الجمعة، حوافز المدربين وحوافز الدورات التدريبية الصيفية للمتدربين، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي، موضحةً أنّه يُشترط طباعة حضور البرنامج للحصول على الجوائز.

وقالت الوزارة، إنّ حوافز المدرب تشمل منح مكافأة مالية قدرها 1000 ريال عن كل يوم تدريبي، واحتساب الساعات التدريبية التي يُقدِّمها وحفظها في سجل ملف إنجازه المهني، والحصول على شهادة تنفيذ برنامج تدريبي معتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، واعتماد عدد الساعات التدريبية في الترشيح لأي عمل إشرافي أو قيادي في إدارة التعليم، أو داخل المدرسة، أو الترشيح لبرنامج التطوير النوعي (خبرات) والبرامج التطويرية الخارجية، أو للتفرُّغ للدراسة للحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه (الإيفاد للدراسة في الخارج أو الابتعاث للخارج)، أو للإيفاد للتدريس في المدارس السعودية للخارج.

أمّا حوافز المتدرب، فتتضمَّن احتساب الساعات التدريبية التي يُقدِّمها وحفظها في سجل ملف إنجازه المهني، والحصول على شهادة معتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي لكل برنامج تدريبي يتم حضوره، واعتماد عدد الساعات التدريبية في المفاضلة للترشيح لأي عمل إشرافي أو قيادي في إدارة التعليم أو داخل المدرسة، والترشيح لبرنامج التطوير النوعي (خبرات) والبرامج التطويرية الخارجية، والتفرُّغ للدراسة للحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه (الإيفاد للدراسة في الداخل أو الابتعاث الخارجي).