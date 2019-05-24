القيادة تعزّي ملك ماليزيا عبد الله شاه في وفاة والده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا، في وفاة والده.

وقال الملك المُفدّى: «علمنا بنبأ وفاة والدكم السلطان أحمد شاه- رحمه الله- وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد كافة ولشعب ماليزيا الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، قال فيها: «تلقيت نبأ وفاة والدكم السلطان أحمد شاه- رحمه الله- وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحرّ التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».