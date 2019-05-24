مصادر لـ«عاجل»: قرار جديد يمنع استخدام سلال الأمتعة الملحقة بالسيارات

أصدرته هيئة المواصفات.. والمرور ووزارة التجارة يتوليان التنفيذ

علمت «عاجل»، من مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قررت منع استخدام سلال حمل الأمتعة الملحقة بالسيارات. وأوضحت المصادر أن قرار هيئة المواصفات والمقاييس والجودة يرتبط بالنتائج السلبية لهذه السلال، في ضوء ما تسببه من مخالفات وحوادث. ووفقًا لمعلومات «عاجل»، فإن الهيئة قررت الاكتفاء بالسلال العلوية والمقطورات وفقًا للوائح الفنية المعتمدة من الهيئة. Advertisements وتتمسك هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بضرورة توافق السلال العلوية والمقطورات باشتراطات الشركات المصنعة للسيارات. وأوضحت المصادر أن هذه الخطوات الإجرائية هدفها الأساسي حماية سائقي وقائدي السيارات من الأخطار المترتبة على السلال الملحقة. وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تعمل كل من وزارة التجارة وإدارات المرور على ضبط المخالفين ومنع المحال من بيع السلال.



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