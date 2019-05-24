السعودية اليوم / اختتام البرامج الرمضانية بنادي المجصص الموسمي في أبوعريش



أبوعريش 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

اختتم النادي الموسمي بمجمع مدارس المجصص التابع لمكتب التعليم بمحافظة أبوعريش أمس، أنشطته وفعالياته الرمضانية تضمنت العديد من المنافسات والمسابقات

وأوضح قائد النادي خالد أبودوشة أن برامج النادي في مرحلته الأولى واكبت شهر رمضان المبارك، وتنوعت لتشمل منافسات ومسابقات رياضية في دوري كرة الطائرة والتنس والفرفيرة فضلا عن برامج ومبادرات وزيارات ودورات تدريبية متخصصة، وفقًا لمسارات عمل النادي الأربعة وهي المسار الترفيهي والتطوعي والتدريبي والسياحي، حيث استفاد منها أكثر من 1000 مشارك من مرتادي النادي.

وشمل اليوم الختامي للنادي الموسمي تكريم الفرق الفائزة في المنافسات وتكريم الداعمين والمتعاونين، فيما يستأنف النادي برامجه في الـ 13 من شهر شوال المقبل - بمشيئة اللَّه -.

// انتهى //

13:29ت م

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أبوعريش 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واساختتم النادي الموسمي بمجمع مدارس المجصص التابع لمكتب التعليم بمحافظة أبوعريش أمس، أنشطته وفعالياته الرمضانية تضمنت العديد من المنافسات والمسابقات الرياضية والمبادرات والبرامج الاجتماعية.وأوضح قائد النادي خالد أبودوشة أن برامج النادي في مرحلته الأولى واكبت شهر رمضان المبارك، وتنوعت لتشمل منافسات ومسابقات رياضية في دوري كرة الطائرة والتنس والفرفيرة فضلا عن برامج ومبادرات وزيارات ودورات تدريبية متخصصة، وفقًا لمسارات عمل النادي الأربعة وهي المسار الترفيهي والتطوعي والتدريبي والسياحي، حيث استفاد منها أكثر من 1000 مشارك من مرتادي النادي.وشمل اليوم الختامي للنادي الموسمي تكريم الفرق الفائزة في المنافسات وتكريم الداعمين والمتعاونين، فيما يستأنف النادي برامجه في الـ 13 من شهر شوال المقبل - بمشيئة اللَّه -.// انتهى //13:29ت م0028

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