الان تتابع حريق بمنزل من دورين يتسبب في 4 إصابات بحايل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 18 دقيقة - 1:11 م, 24 مايو 2019 م التعليقات: 0 والدفاع المدني يتدخل حائل - الخليج 365 نشب حريق بمنزل من دورين، بحائل، وتم إخلاء 5 أشخاص نقل أربعة منهم للمستشفى لتلقي العلاج وحالتهم مستقرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق بمنزل من دورين يتسبب في 4 إصابات بحايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.