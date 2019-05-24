تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على الطائف، ومكة المكرمة، وميسان، والجموم، واضم، والخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، والليث والأجزاء المجاورة ، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات عبر الموقع الإلكتروني www.998.gov.sa ، ومن البوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.