تشامبرلين يوجه رسالة لصلاح بعد فيديو الطائرة

قدم أليكس أوكسلاد تشامبرلين لاعب ليفربول الشكر لزميله المصري محمد صلاح، بعد أن أسهم في قضائه وقتا رائعا على متن الطائرة، خلال الرحلة المتجهة من إنجلترا إلى إسبانيا.

وكان تشامبرلين نشر مقطع فيديو أظهر خلاله صلاح نائما على الأرض، أثناء التوجه إلى إسبانيا، لخوض فترة إعدادية قبل المباراة المرتقبة والمصيرية أمام توتنهام هوتسبير، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقال تشامبرلين في تصريحات للموقع الرسمي لناديه إن صلاح منحه الفرصة لشغل وقت الفراغ خلال الرحلة التي استغرقت ساعتين ونصف الساعة، في إشارة منه إلى تصويره أثناء نومه، ونشر المقطع عبر "أنستقرام".

واعترف اللاعب الإنجليزي بأنه "مشاغب داخل غرفة خلع الملابس"، واصفا نفسه بأنه "كثير الحركة ويحب نشر المواقع الطريفة عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأبدى تشامبرلين إعجابه الشديد بالبيئة المحيطة بفريق ليفربول، لافتا إلى أن "الروح الرائعة السائدة بين اللاعبين، هي التي لعبت دورا كبيرا في تحقيق نجاحات مميزة خلال الفترة الماضية".

ويستضيف ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد، نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع يونيو/حزيران المقبل، بين ليفربول وتوتنهام.