موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة يوم 19 رمضان

2019-05-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

يُرفع أذان المغرب في مكة المكرمة اليوم التاسع عشر من رمضان المبارك، عند الساعة 06:56، فيما يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 07:02؛ بحسب تقويم أم القرى.

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وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:34، فيما سيكون عند الساعة 06:39 في مدينة أبها، وعند الساعة 06:48 في بُريدة.