دخول الإسلام إسبانيا ووفاة القيرواني أهم أحداث 19 رمضان

2019-05-24

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

شهد اليوم 19 رمضان في التاريخ العديد من الأحداث التي تتعلق بتاريخ المسلمين، خاصة وأنها تتعلق بشكل مباشر بحياة الأنبياء أو حتى المسلمين بالعصور الحديثة.

ميلاد السبيعي

في مثل هذا اليوم عام 40 هجرية، وُلد العالم المُحدِّث عمرو بن عبد الله السبيعي، والذي كان له إسهامات عديدة في مجالات مختلفة.

فتح إسبانيا

في مثل هذا اليوم عام 92 هجرية، نجح القائد الإسلامي طارق بن زياد في السيطرة على شمال إسبانيا، ومن ثم بداية توغل الإسلام في أجزاء من أوروبا.

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وفاة القيرواني

في مثل هذا اليوم عام 425 هجرية، توفي المؤرخ والأديب الإسلامي الكبير الرقيق القيرواني، وهو أحد كبار المساهمين في مجالات الأدب والكتابات.

وفاة ابن أخ صلاح الدين

في مثل هذا اليوم عام 587 هجرية، توفي تقي الدين عمر بن شاهنشاه، الأمير الأيوبي وابن أخ القائد العربي المسلم صلاح الدين الأيوبي.

وفاة المقدسي

في مثل هذا اليوم عام 665 هجرية، توفي أبو شامة المقدسي، وهو أحد كبار الفقهاء الشافعيين في عصره.