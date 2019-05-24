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تكشفت معلومات جديدة عن الصورة النادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي انتشرت على نطاق واسع أمس (الخميس)، على شبكات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع.
وكانت هناك محاولات لتحديد إسم الطفل الذي ظهر إلى جانب الملك سلمان والذي كان -حفظه الله- متكئاً على إحدى الوسائد في بساطة خلال إحدى المناسبات، وتبين أن من ظهر إلى جوار الملك في الصورة المتداولة وصورة أخرى مشابهة هو الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر "سبق" تتوصل إلى معرفة من كان بجانب خادم الحرمين الشريفين في الصور النادرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.