شاهد: الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية.. وتصدر بيانا مفصلا عن حالة الطقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة، توقعاتها باستمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران ,جازان ,عسير ,الباحة ومكة المكرمة ومرتفعاتها تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية ، الجوف، الشرقية وحائل.