استعانت المحكمة الجزائية في بريدة بخبير في الشعر الشعبي لاستشارته في شرح أبيات قصائد تضمنت بعض الغموض على خلفية خصومة بين شاعرين. وخاطبت المحكمة النادي الأدبي في القصيم لندب خبير في الشعر الشعبي لإبداء الرأي في القضية.
وفي التفاصيل، تعود القضية إلى أن اثنين من الشعراء تسابا عبر القصائد، وتلفظ كل منهما على الآخر بألفاظ بذيئة، وشهر كل منهما بالآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع كل واحد منهما دعوى خاصة ضد خصمه، وبدورها رفعت النيابة العامة دعوى عامة بحقهما. من جهته، ندب النادي الأدبي بالقصيم شاعرا له تاريخ وخبرة في الشعر الشعبي، ليشرح الغموض الذي تضمنته معاني ومفردات القصائد. ومن المتوقع أن يصدر الخبير تقريره خلال الأيام المقبلة، ويسلمه للمحكمة، كي تصدر حكمها على ضوء شرحه لهذه القصائد.
كانت هذه تفاصيل خبر تسابا باستخدام الشعر الشعبي.. هذا ما لجأت إليه “المحكمة الجزائية” ببريدة للفصل في خصومة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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