بالصور: ولي العهد يلتقي المبعوث الأمريكي للشأن السوري.. ويستقبل نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني...

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في جدة مساء أمس الخميس، مبعوث الرئيس الأمريكي للشأن السوري، جيمس جيفري. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها. حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير. فيما حضر من الجانب الأمريكي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط المبعوث الخاص إلى سوريا جويل رايبورن، والسفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان أمس، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان. وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية. حضر اللقاء، وزير الدولة الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير. فيما حضر من الجانب السوداني، المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين كباشي.