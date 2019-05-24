قاعدة بيانات موحدة لتوزيع زكاة الفطر على المستحقين الفعليين بالشرقية

أوضح المشرف العام على برنامج «زكاة الفطر الموحد» أمين عام جمعية «البر» بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان، أن هناك 33 جمعية خيرية بالشرقية تشارك هذا العام في البرنامج؛ لتوزيع الزكاة على المستحقين، لافتًا إلى أن البرنامج يمتلك قاعدة بيانات موحدة لمستحقي الزكاة؛ تم تنسيقها بالتعاون مع الجمعيات المشاركة، وتم فلترة هذه القائمة لحذف المستفيدين المكررين، والمسجلين في أكثر من جمعية؛ لتحد القائمة الموحدة من ازدواجية الاستفادة بنسبة 20%.

وأشار العفيصان، إلى أن التنسيق بين الجمعيات في البرنامج ساهم في الحد من حالات الازدواجية في الحصول على الزكاة من قبل بعض الأسر التي كانت تحصل عليها من أكثر من جمعية، مما قلص العدد الإجمالي للأسر المستفيدة المكررة، مشيرًا إلى أن عدد الأسر المستفيدة عام 2017 وصل 26000، فيما وصل عدد الأسر المستفيدة بعد تطبيق البرنامج والحد من الازدواجية إلى 13500 أسرة.

وأكد العفيصان، أن هذه القائمة تضمن وصول الزكاة لمستحقيها؛ حيث إن جميع المسجلين تم التأكد من استحقاقهم للزكاة بعد بحث حالتهم عبر فريق بحث اجتماعي مختص، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى تكامل جهود جميع الجهات الخيرية في استلام وتوزيع زكاة الفطر والتيسير على المزكي لتأدية الشعيرة، وضمان وصول الأموال لمستحقيها في الوقت الشرعي المحدد، والعمل سويًّا على الحد من الازدواجية في توزيع الفطرة، وتلافي الصعوبات التي تواجهها الجمعيات في هذا المجال.

وقال العفيصان، إن البرنامج استطاع أن يتغلب على عملية الزحام الشديد التي كانت تحدث سابقًا في مقرات الجمعيات وفروعها، وذلك بتوجيه المستحقين للزكاة للاستلام مباشرة من المورد الذي تم التعاقد معه مسبقًا عبر البطاقة الذكية بشحن قيمة الزكاة ببطاقة تصرف قيمتها عينيًّا من الموردين، المتعاقد معهم، فتغلب البرنامج بذلك على الزحام الذي كان يسببه مستحقي الزكاة أمام الجمعيات، وكذلك الحد من زحام المزكين من خلال فتح قنوات عديدة للمزكي لإخراج زكاته؛ حيث خصص البرنامج رقم الحساب SA9180000190608010131118 لتلقي زكاة الفطر بقيمة 20 ريال للفطرة الواحدة .

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من جانبه، أشار نائب المشرف العام على البرنامج يوسف المقرن، إلى أن الإيداع البنكي ليس الوسيلة الوحيدة لدفع واستلام قيمة زكاة الفطر، ولكن يمكن الدفع أيضًا من خلال الجمعيات الخيرية المشاركة بالبرنامج، وفروع أسواق المزرعة بالمنطقة الشرقية التي يصل عددها 44 فرعًا وفروع أسواق التميمي.

وأشار المقرن، إلى أن عدد المزكين العام الماضي وصل إلى 464,742 مزكيًا، وهو عدد الفُطر التي تم توزيعها بينما وصل عدد مراكز الاستلام والتوزيع العام الماضي 72 مركزًا، فيما وصلت كمية المستلم من الزكاة العينية بالأكياس 20,182 فيما نقلت 38 شاحنة الزكاة بين الجمعيات المشاركة بالشرقية وساهم أكثر من 300 متطوع في تنظيم وتوزيع الزكاة على المستحقين، كما عمل بالبرنامج العام الماضي أيضًا 607 موظفين وعاملين، بإجمالي عدد ساعات 127540 ساعة.

في السياق ذاته، أشاد المدير التنفيذي لـ«تراحم الشرقية» الدكتور يوسف الراشد بالبرنامج، موضحًا أن هناك 313 أسرة من أسر السجناء استفادت من برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة العام الماضي .

ومن ناحيته، أكد الأمين العام لجمعية «الجبيل الخيرية» أحمد السويدي أن برنامج زكاة الفطر الموحد حدَ من ظاهرة التسول، وتلافِي الصعوبات التي كانت تواجه الجمعيات سابقًا، كالجمع والنقل والتخزين والكوادر البشرية.