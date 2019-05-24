«هدية الحاج» توفر نحو 50 ألف معطف لتوزيعها على المعتمرين

وفَّرت جمعية «هدية الحاج والمعتمر الخيرية» 49,800 ألف معطف مطر، يتم توزيعها طوال العام على المعتمرين وزوّار بيت الله الحرام والعاملين في خدمتهم من جهات منظومة الحج، فيما وضعت الجمعية خطة طوارئ لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين في ساحات المسجد الحرام، دون حدوث تكدس أو اختناقات.

ومن جهته، أوضح مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية عبدالرحمن السالمي، أن الجمعية حددت المعاطف الموزعة على ضيوف الرحمن باللون الأخضر، في حين ميزت العاملين في الخدمة بمعاطف من النايلون الشفاف، وذلك حتى يتسنى تحديد هوية الزوار مع العاملين على خدمتهم، مؤكدًا أن الجمعية تستعد لتوزيع المعاطف في أوقات هطول الأمطار بالمتابعة لأحوال الطقس وحسب التوقعات خلال هذا الشهر المبارك.

وأفاد السالمي، أن الجمعية وضعت خطة للطوارئ بالنسبة لوجبات الإفطار التي توزع على سفر الصائمين في ساحات المسجد الحرام، من خلال وضع سلسلة بشرية من المضيفين والمضيفات؛ لتنظيم مسار للصائمين لاستلام وجبة الإفطار من نقطة التوزيع، في حال تعذر فرش السفر بسبب غزارة الأمطار .