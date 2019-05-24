السعودية | تخريج الدارسين في برامج الدبلومات العليا بالمعهد العالي للدراسات الأمنية

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض شهد المعهد العالي للدراسات الأمنية، تخريج الدارسين في برامج الدبلومات العليا، وطلبة الدفعة الخامسة من البرنامج الأكاديمي الأمني للإبتعاث الخارجي بالكلية. ونشر المعهد في موقعه الإلكتروني جانب من حفل التخريج، وذلك من خلال محموعة الصور التي وثقت فعالياته المصاحبة. Advertisements جانب من حفل تخريج الدارسين في برامج الدبلومات العليا بالمعهد العالي للدراسات الأمنية وطلبة الدفعة الخامسة من البرنامج الأكاديمي الأمني للإبتعاث الخارجي بالكلية. حفل تخريج الدارسين في برامج الدبلومات العليا بالمعهد العالي للدراسات الأمنية وطلبة الدفعة الخامسة من البرنامج الأكاديمي الأمني للإبتعاث الخارجي بالكلية.

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