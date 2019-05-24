تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة بيشة

جدة - عمرو شويل بيشة - الخليج 365:

أعلنت جامعة بيشة عن حاجتها لشغل عدد (42) من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للعام الجامعي 1440/1441 هــ بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً.

وطالبت من تتوافر لديه المؤهلات المطلوبة التقدم على موقع العمادة الإلكتروني عبر أيقونة التوظيف اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1440/09/21هـ وحتى يوم الأحد الموافق 1440/10/06هـ .

ومن ضمن شروط التعيين على رتبتي أستاذ مشارك وأستاذ: الحصول على الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

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وأن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة وأن لا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد ونحوها.

وامتداد التخصص بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وأن يكون الإنتاج العلمي الذي حصل به المتقدم على ترقيته العلمية في جامعته الأصلية متوافقاً مع ضوابط الإنتاج العلمي المعمول بها في جامعة بيشة.

وألا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم عن 45 عاماً في حال التقدم لشغل رتبة أستاذ مشارك و50 عاماً لرتبة أستاذ ، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك بناء على توصية من المجلس العلمي.

أن يجتاز المتقدم تقييم مجلس القسم المختص من خلال محاضرة علمية يقدمها أمامه وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية التي تعقدها الكلية.