وزير التعليم يسلم شهادة الماجستير لوالد الطالبة أماني الشهري بعد وفاتها

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - ناصر السلمي:

وافق مجلس ⁧جامعة الملك عبدالعزيز بجدة⁩ ظهر أمس الخميس وبرئاسة معالي ⁧وزير التعليم⁩ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على منح درجة الماجستير للطالبة أماني بنت علي محمد الشهري من كلية العلوم وفي تخصص الكيمياء العضوية وذلك بعد أن أنهت المقررات الدراسية والرسالة وتوفيت رحمها الله قبل المناقشة.

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وسلّم وزير التعليم شهادة الماجستير بنفسه لوالد الطالبة أماني الشهري كما كرّم والدها ووالدتها بعد أن استقبلهما على هذه الدرجة العلمية التي حققتها ابنتهما ولكن مشيئة الله شاءت أن تنتقل إلى رحمة ربها .

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة العظيمة قد خففت من وطأة الفقد على والد ووالدة وأسرة الطالبة اماني رحمها الله كما تشكر جامعة الملك عبدالعزيز على موقفها الإنساني والذي لا يستغرب منها مثل هذه المواقف العظيمة .