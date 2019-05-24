نسخة جديدة من فايرفوكس أسرع 80%

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قدمت موزيلا نسخةً جديدةً من متصفحها الشهير فايرفوكس تَعد فيه بتحسن كبير في السرعة تصل إلى 80% مع تحسين في خصائص التصفح الخفي والتعامل مع محرك الرسوميات.

النسخة الجديدة من فايرفوكس تحمل الرقم 67 وتقدم سرعة كبيرة في الأداء تتراوح ما بين 40-80 بالمائة مقارنة بأداء المتصفح قبل عام من الآن.

وركزت موزيلا في تسريع بعض الأمور أكثر من غيرها في فايرفوكس مثل أداء محركات البحث في جوجل وأمازون وانستغرام، كما أن الإكمال التلقائي في الصفحات لن يتم تحميله لإضافته للحقول ما لم تكن هناك صفحة حقيقية تحتاج لإكمال تلقائي لكافة حقولها.

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وستغير أمازون من طريقة تعاملها في فايرفوكس مع الصفحات غير النشطة عندما تنخفض حجم الذاكرة المتاحة للنظام لأقل من 400 ميغابايت، بالتالي تحسن أداء التبويبات المتعددة بدون الحاجة للكثير من الذاكرة العشوائية.

موزيلا فايرفوكس بالإنجليزية: Firefox كان يسمى سابقاً فينِكس ثم فيربرد وهو متصفح ويب مجاني وحر (مفتوح المصدر) يعمل على أنظمة تشغيل متعددة، وتعمل مؤسسة موزيلا والعديد من المتطوعين على تطويره.

وتهدف مؤسسة موزيلا عبر فايرفوكس إلى تطوير متصفح سريع وصغير وقابل للتوسيع..، منفصل عن طقم برمجيات موزيلا.

أصبح المتصفح فايرفوكس المشروع الرئيس لمؤسسة موزيلا، ويتم تطويره بالتوازي مع بعض المشروعات الأخرى الكبرى.

