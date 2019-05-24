وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين في مجموعة الزامل

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أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة “الخليج العربي للإنشاءات” في محافظة الخبر.
وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مهندس تصميم الاتصالات.
. مدير المشتريات.
. مهندس تصميم ميكانيكي.
. مهندس تصميم مدني.
. المدير الفني- الهندسة.
. مهندس جدولة- تخطيط المشاريع.
وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 مايو 2019م.
وأفادت المجموعة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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