وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية بالجبيل وحائل

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل الجبيل، وحائل. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مهندس عمليات- البولي بروبيلين (الجبيل). . مهندس مراقبة العمليات- الأمن السيبراني (الجبيل). Advertisements . مهندس- مراقبة العمليات (الجبيل). . أخصائي تقييم مخاطر الحرائق (الجبيل). . مشغل ثالث- آلات الإنتاج (حائل). وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 مايو 2019م. وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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