

الرس 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

اختتمت جمعية الثقافة والفنون بالقصيم ملتقى شغف الفن الأول الذي أقامته بمرسم عبير الخليفة التابع للجمعية بمحافظة الرس ، امس ، بمشاركة أكثر من 30 فنانة تشكيلية من المنطقة لعرض التجارب الفنية ونقل الخبرات وممارسة الرسم وأساليب تطوير الأداء.

وأوضحت عبير الخليفة عضو لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية المشرفة على الملتقى ، أن إقامة الملتقى بهدف تنشيط الحراك التشكيلي النسائي في المنطقة ، لتميزه بوجود عدد كبير من الفنانات التشكيليات اللاتي يقدمن إبداعاتهن في هذا المجال ، مشيرة إلى أن مثل هذه الفاعلية تدعم الحركة التشكيلية بجيل جديد من الفنانات اللاتي يحملن رؤية جديدة تستفيد من الخبرات السابقة وتؤسس لمعاني وآفاق خلاقة في مضامير الفن التشكيلي ، مقدمة شكرها لجمعية الثقافة والفنون بالقصيم لاهتمامها بتنمية الوعي الفني لدى المجتمع ، من خلال إقامة الملتقى لمد الجسور بين أجيال الفن التشكيلي وتوطيد العلاقات في الوسط الثقافي التشكيلي بين الفنانات.

مبينه أن ملتقى "شغف الفن" حظي بمشاركة أكثر من 30 فنانة تشكيلية قدمن فيه 40 منجزاً إبداعياً تنوعت الأعمال الفنية فيه بين الواقعية والتجريدية من أنامل الفنانات اللاتي استلهمن من تجاربهن الفنية ، مؤكدة أن الملتقى يأتي تأكيداً لتوجه الجمعية لنشر الثقافة والفن وتعزيزاً للدور الفاعل في التواصل مع فنانات الفن التشكيلي لتكون الجمعية حلقة الوصل بين الفنانات .

// انتهى //

06:31ت م

0009





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / فنون القصيم تختم ملتقى "شغف الفن" بالرس بمشاركة 30 مبدعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.