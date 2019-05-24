ثقافي / جامعة الحدود الشمالية تختتم فعاليات البرنامج الرمضاني الثقافي والرياضي



عرعر 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

اختتمت جامعة الحدود الشمالية أمس, فعاليات البرنامج الرمضاني الثقافي والرياضي, الذي نظمته الجامعة للعام التاسع على التوالي بالتعاون مع لجنة التنمية الاحتماعية بعرعر وعدد من القطاعات الخاصة برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور محمد يحيى الشهري, وذلك في مقر الجامعة بمدينة عرعر.

واشتمل المعرض الفني المقام على هامش الحفل على صور للأنشطة التي تم تنفيذها في البرنامج الرمضاني, إلى جانب فعاليات متنوعة ما بين دينية ورياضية وثقافية وترفيهية ومسابقات مختلفة.

وسلم معالي مدير الجامعة الكؤوس للفرق الفائزة ببطولة كرة القدم، وبطولة الكرة الطائرة، والمسابقات الأخرى، يالاضافة الى توزيع الميداليات والجوائز وشهادات التقدير على المشاركين بالفعاليات الرمضانية وتكريم عدداً من اللجان المشاركة في البرنامج الرمضاني.

// انتهى //

06:26ت م

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