اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



طوكيو 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على انخفاض.

وخسر المؤشر القياسي المؤلف من 225 سهما 67ر146 نقطة ، أو 69ر0% ، ليصل إلى 47ر21004 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية .

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 22ر6 نقطة، أو 40ر0% ، ليصل إلى 36ر1534 نقطة.

// انتهى //

06:25ت م

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