فاتورة الكهرباء الإلكترونية شهر مايو 2019 | استعلم عن فاتورتك برقم الحساب أو رقم العداد عبر الموقع...

الاستعلام عن فواتير الكهرباء بالمملكة العربية السعودية هي خدمة من ضمن الخدمات التي تقوم بتقديمها الشركة السعودية للكهرباء للمواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية، وذلك بهدف تسهيل الاستعلام عن الفواتير الشهرية الخاصة بالكهرباء، وقد قامت الشركة المعنية مؤخراُ بإجراءات تطويرات على عدد من الأنظمة الإلكترونية والتي ستكون محور مقالنا اليوم حيث سنقوم بعرض خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر مايو 2019 عبر الموقع الرسمي.

فاتورة الكهرباء الإلكترونية

والجدير بالذكر، أن الشركة السعودية للكهرباء، شرعت في إصدار فواتير الكهرباء الإلكترونية، وذلك من خلال خمة فواتيري، والتي بالفعل أصحبت متاحة فوفي متناول جميع المشتركين”مواطنين ومقيمين”.

وفي نفس السياق،، يشار أيضاً إلى أنه مع مطلع العام الماضي2018 تحديداً مع بداية شهر يناير، قامت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من إجمالي القيمة السعرية لفاتورة، بجانب إلى زيادة تعريفة الكهرباء وتعديل قيمة كل شريحة.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر مايو 2019

يمكن لجميع المتواجدين بالمملكة العربية السعودية “مواطنين ومقيمين” الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة السعودية للكهرباء وذلك بالضغط هـــــــنا.

رابط الشركة السعودية للكهرباء

في حال امتلاك لحساب على موقع شركة الكهرباء السعودية، قم بإدخال بياناتك، ولكن إذا كنت لا تملك حساب هنا يجب عليك أن تقوم باختيار أيقونة “مستخدم جديد”، وذلك لتسجيل حساب جديد ومن ثم قم بكتابة كافة البيانات الخاصة بك والمطلوب تدوينها، وعقب ذلك اكتب رقم الحساب المراد الاستعلام عنه في الأيقونة الخاصة بذلك، وبعد إتمام عملية التسجيل قم بالضغط على كلمة “فواتيري” وستظهر أمامك فاتورة الكهرباء المراد الاستعلام عنها.

استعلم عن فاتورة الكهرباء عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني

هذا وقد أتاحت أيضاً شركة الكهرباء السعودية خدمة مميزة لعملائها، حيث من خلال تلك الخدمة يستطيع جميع المستخدمين معرفة قيمة فواتير الكهرباء الخاصة بهم من خلال استلام رسالة إلكترونية عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل مستخدم تتضمن قيمة فاتورة الكهرباء والقيمة المالية المطلوب سدادها.

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بالفيديو: خطوات احتساب الاستهلاك الكهربائي وفقاً للتعريفة الجديدة عقب تقليص عدد شرائح الاستهلاك إلى شريحتين

الاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية

وللاشتراك في خدمة رسائل البريد الإلكتروني للاستعلام عن فاتورة الكهرباء،يجب الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة المعنية من هنــــــا، ثم يتم اختيار أيقونة “خدمة الفاتورة الإلكترونية.”

ومن ثم تدون كافة البيانات المطلوبة، وبانتهاء تسجيل البيانات يتم إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم تتضمن رسالة التأكيد.

بالفيديو: خطوات تقديم اعتراض على قيمة فاتورة الكهرباء

ويشار إلى أن تحديد موعد إصدار فاتورة الكهرباء في يوم 28 من كل شهر ميلادي، جاء على أثر صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ــ تتضمن أن يكون يوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي هو الموعد المحدد والثابت لإصدار فاتورة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية.

القنوات الرسمية لتواصل مع شركة الكهرباء السعودية

حددت شركة الكهرباء السعودية عدد من الطرق الرسمية والتي عن طريقها يمكن لجميع المشتركين التواصل مع الشركة لتقديم شكواهم أو للاستفسار عن أي شيء:

الاتصال بالهاتف: 920000222

التواصل من خلال الاتصال برقم خدمة المشتركين: 920001100

التواصل عبر رقم طوارئ شركة الكهرباء السعودية: 933

لم يتبقى سوى أيام قليلة ويتم إصدار فاتورة كهرباء شهر مايو الإلكترونية، والتي سيتم إصدارها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 مايو الجاري.

عبر الأسطر السابقة قمنا بتوضيح كافة الأمور المتعلقة ب فاتورة الكهرباء الإلكترونية شهر مايو 2019 ، نسعى ديما باستقبال أي تساؤلات أو استفسارات، ففي حال وجود أي استفسار لكم فقط الرجاء ترك السؤال أسفل المقال في المكان المخصص للتعليقات.

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