نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يغادر جدة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) غادر جدة اليوم، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو. غادر جدة اليوم، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو. وكان في وداعه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي, مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، و الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي, ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.



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