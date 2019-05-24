سفير خادم الحرمين في الرباط يلتقي وزير الطاقة المغربي

تناولا العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها
قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية، عبدالله بن سعد الغريري، أمس الخميس، بزيارة وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز ربَّاح، وذلك في مكتبه بالرباط .
وتناول الحديث العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في مختلف مجالات التعاون، والتنسيق الثنائي لما فيه المصلحة المشتركة.
وفي سياق ذي صلة، أقام الغريري، الثلاثاء، مأدبة إفطار، في مقر السفارة السعودية بالرباط. وفي كلمة له بهذه المناسبة هنأ الغريري، الملك محمد السادس والأسرة الملكية والشعب المغربي الكريم بشهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على سائر الأمة الإسلامية باليُمْن والبركات.
وقد حضر المأدبة رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، وعدد من الوزراء والمستشارين في الديوان الملكي وسفراء الدول العربية، وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالمغرب، إلى جانب أعضاء سفارة المملكة العربية السعودية بالمغرب.
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