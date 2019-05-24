السعودية اليوم / أمانة الجوف تنفذ 534 جولة تفتيشية خلال النصف الأول من رمضان

سكاكا 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس تواصل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها, حملاتها الرقابية على جميع المطاعم والمحلات الغذائية التي تهم صحة المواطن والمقيم خلال شهر رمضان للتأكد من تطبيقات الاشتراطات الصحية ووجود رخص صحية . وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي, أن عدد الجولات الرقابية التي نفذها المراقبون خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك 534 جولة شملت المطاعم والأسواق الغذائية أسفرت عن إغلاق 48 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية، كما حررت خلالها 101 مخالفة، فيما تلقى مركز البلاغات 940 أكثر من 600 بلاغ متعلق بمخالفات وملاحظات الأسواق الغذائية وتم مباشرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. Advertisements // انتهى // 05:27ت م 0287





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