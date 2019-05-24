السعودية اليوم / أمير منطقة الباحة يعزي أسرة الزهراني



الباحة 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تعازيه ومواساته لذوي مدير إدارة التطوير الإداري سابقاً بإمارة المنطقة فايز بن مسفر بن عطية الزهراني -رحمه الله- .

وسأل سمو أمير منطقة الباحة الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

من جانبه عبر والد المتوفى مسفر بن عطية الزهراني باسمه ونيابة عن أسرته, عن شكره وتقديره لسمو أمير الباحة على تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يجزل لسموه الأجر والمثوبة وأن يمتعه بالصحة والعافية.

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05:25ت م

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