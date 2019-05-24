السعودية اليوم / نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يغادر جدة



جدة 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

غادر جدة اليوم، معالي نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وكان في وداعه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي, ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

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04:08ت م

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