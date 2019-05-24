شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مستجدات الأحداث الإقليمية مع مبعوث ترمب في الشأن السوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في جدة اليوم، مبعوث الرئيس الأمريكي للشأن السوري السيد جيمس جيفري. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها. حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، و وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير. فيما حضر من الجانب الأمريكي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط المبعوث الخاص إلى سوريا جويل رايبورن، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون ابي زيد.



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