شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يسلم شهادة الماجستير في الكيمياء لوالدَي الطالبة الراحلة أماني الشهري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

سلم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أمس (الخميس)، شهادة الماجستير في الكيمياء لوالد ووالدة الطالبة أماني الشهري -رحمها الله-، من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك عقب انتهائها من جميع المتطلبات الدراسية والمشروع البحثي ووافتها المنية قبل المناقشة، كما شاركت بالملتقى العلمي العاشر، وإرسال ورقتها العلمية لإحدى المجلات العلمية لإجازتها واعتمادها منشوراً علمياً.

واحتوت رسالة الطالبة الشهري -رحمها الله- على فصل واستخلاص المركبات الحيوية من نبات اللُصيق المعروف علمياً باسم (Xanthium strumarium) حيث فَصَلت تسعة مركبات حيوية باستخدام طرق الفصل الكرومات وجرافي المتعددة، ثم أثبتت التركيبات الكيميائية لكل مركب من المركبات المفصولة، مع ملاحظة أن اثنين من المركبات المفصولة يُعدان إضافة جديده في علم المنتجات الطبيعية، وتم فصلهما لأول مرة في هذه الدراسة.

كما اشتملت رسالة الطالبة على دراسة التأثير البيولوجي لجميع المركبات المفصولة على نوعين من الخلايا السرطانية والمعروفة بـHepG2 & HCT 116 تحت إشراف كل من الدكتورة هاجر العرفي، والدكتور محمد غندورة. من جهته، رفع مدير جامعة الملك عبدالعزيز، شكره وتقديره لوزير التعليم على وفائه وحرصه على تسليم شهادة الماجستير لوالد ووالدة الطالبة أماني الشهري ومواساة ذويها في مصابهم، حيث تم منح الدرجة لها بعد وفاتها من منطلق المنح الشرفي، تقديراً لجهودها المميزة أثناء الدراسة وأثناء فترة البحث وإعداد رسالة الماجستير والنتائج المبهرة التي تحصلت عليها.