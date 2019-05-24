شكرا لقرائتكم 12 مليون ريال جوائز مسابقتي رفع الأذان وقراءة القرآن الكريم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 14 ساعة في 23 مايو 2019 - اخر تحديث في 23 مايو 2019 / 15:30

‏‏أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أمس (الأربعاء)، مسابقتي أجمل تلاوة للقرآن الكريم وأجمل الأصوات في رفع الأذان في المملكة، والمتاحتان للمسلمين في جميع أنحاء العالم بمجموع جوائز يبلغ 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار)، ضمن استراتيجية الهيئة التي أطلقها في كانون الثاني (يناير) الماضي.



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وتهدف مسابقة القرآن الكريم إلى اكتشاف ونشر أجمل التلاوات لكتاب الله عز وجل من جميع أنحاء العالم، التي تميزت بحسن الصوت واستشعار المعاني والتأثير على المستمع، لإلهام الناشئة الإقبال على كتاب الله الكريم والتعلق به والتثقف من علومه والالتزام به.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على خمسة ملايين ريال، فيما سيحصل الفائز بالمركز الثاني على مليونين، والثالث على مليون، فيما سيحصل الفائز بالرابع على نصف مليون.

في حين تهدف مسابقة رفع الأذان، التي تعد الأولى من نوعها، إلى الارتقاء والاحتفاء بجمال صوت الأذان وعذوبته، وتحفز المتسابقين لنيل شرف رفع الأذان في الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، والفوز بجائزة قيمتها مليوني ريال للمركز الأول، فيما سيحصل الفائز بالمركز الثاني مليون والثالث نصف مليون، أما الرابع فسيحصل على ربع مليون.

ويمكن التسجيل في المسابقتين والحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل وشروط الاشتراك من خلال الدخول على الرابط التالي: https://quranathanawards.com.