ينتظر الآن السعوديين موعد أجازة الموظفين عيد الفطر 1440 في السعودية، حيث من المقرر رسميا كل عام أن المملكة العربية السعودية الأجازات الرسمية بها قليلة، فلا تعرف سوى ثلاث اجازات، هم أجازة عيد الفطر 1440 في السعودية، وأجازة عيد الأضحى، والعيد الوطني في المملكة العربية السعودية، وقد أعلنت وزارة الخدمة المدنية موعد الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك.

أجازة عيد الفطر 1440 في السعودية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، موعد أجازة الموظفين عيد الفطر 1440 في السعودية، والتي تكون الإجازة أطول مدة، حيث ستكون بداية الأجازاة يوم 25 رمضان الموافق 30 مايو 2019، وحتى يوم 5 من شهر شوال 1440 المقبل، وقد صرح بذلك المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الأستاذ “سلطان الظاهر” ونقلت الخبر جريدة سبق.

الأجازات الرسمية السعودية

كما سبق ووضحنا بأن الاجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية تقتصر على ثلاث أجازات فقط وهم:

أجازة عيد الفطر المبارك

أجازة عيد الأضحى المبارك

اليوم الوطني السعودي في شهر سبتمبر من كل عام

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وهذا الموعد الرسمي المقرر من وزارة الخدمة المدنية للأجازة إلا انه هناك توقعات أن تبدأ من يوم الأحد 23 رمضان 1440 كما حدث في العام الماضي

الأجازات الرسمية للقطاع الخاص

عطل عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص تكون مدة اقل

ستكون بداية من يوم 29 رمضان 1440 وحتى 5 شوال 1440

أجازة عيد الفطر 1440 في السعودية .. بيان وزارة الخدمة المدنية بداية أجازة الموظفين 1440 الرسمية والقطاع الخاص