، سمو ولي العهد يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي للشأن السوري ،

محمد بن مسعود - الدمام - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة اليوم، مبعوث الرئيس الأمريكي للشأن السوري السيد جيمس جيفري.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

فيما حضر من الجانب الأمريكي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط المبعوث الخاص إلى سوريا جويل رايبورن، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون ابي زيد.