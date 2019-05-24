، "الخليج 365" تتوصل إلى معرفة من كان بجانب خادم الحرمين الشريفين في الصور النادرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تكشفت معلومات جديدة عن الصورة النادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي انتشرت على نطاق واسع أمس (الخميس)، على شبكات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع.

وكانت هناك محاولات لتحديد إسم الطفل الذي ظهر إلى جانب الملك سلمان والذي كان -حفظه الله- متكئاً على إحدى الوسائد في بساطة خلال إحدى المناسبات، وتبين أن من ظهر إلى جوار الملك في الصورة المتداولة وصورة أخرى مشابهة هو الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.