، سمو ولي العهد يلتقي نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني ،

محمد بن مسعود - الدمام - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة اليوم، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان.

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

فيما حضر من الجانب السوداني، المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين كباشي.