بالصور: أمطار غزيرة وسيول في الرياض بسبب “الكنة”.. ومفاجأة حول مدتها

شهدت محافظات جنوب الرياض، هطول أمطار غزيرة، سالت على إثرها الأودية، بسبب بدء حالة “الكنة”، والتي تتميز بالتغيرات المناخية. وأوضح محلل الطقس، مبارك العمور، أن “الكنة” يقصد بها غياب نجم الثريا، ومدتها 40 يومًا، مبينًا أن أول 20 يومًا منها تكون مليئة التغيرات المناخية.

وأضاف “العمور”: أن الـ20 يومًا الأخرى تكون في حيز الصيف، ومع نهاية الكنه تبدأ جمرة القيظ، مبينًا أننا “في كنة الثريا وأول 20 يومًا من كنة الثريا يعتبر من ضمن موسم الأمطار”. وأشار خبير الطقس، إلى أن “ما يشهده جنوب محافظات الرياض هذه الأيام من حالات جوية متتابعة؛ داخلة ضمن موسم الأمطار، ولم ينته فلكيًا، وتعتبر الأمطار هذه الأيام مُنبتة للأعشاب في المناطق الجبلية”.