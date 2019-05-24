الراجحي: إطلاق حساب العمل التطوعي في “تويتر”.. والهدف “مليون متطوع”

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم (الخميس)، إطلاق حساب العمل التطوعي في منصة «تويتر» من خلال المعرف ([email protected]). وأوضح الراجحي أن حساب العمل التطوعي يسعى إلى تنمية وتعزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي، «ليكون رافداً لنا في تحقيق رؤية 2030، والوصول إلى مليون متطوع». من جهتها، أوضحت وزارة العمل عبر «تويتر» أن الوزير الراجحي أطلق أولى حملات الحساب التطوعي الإعلامية تحت شعار «حان دورك»، لتحفيز المجتمع على التطوع والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.

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