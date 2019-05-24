تشارك فيها وزارة العمل وبنك التنمية وهدف
كشفت مصادر لـ«عاجل» اليوم الجمعة، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتمدت مؤخرًا خطة ملتقيات التوظيف للعام الجاري والعام المقبل، والمقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي الراغبين بالعمل من خلال التوظيف المباشر أو المشاريع الانتاجية أو الأعمال الريادية.
وأوضحت المصادر، أن ملتقيات التوظيف ستشمل 13 منطقة إدارية تمثل كافة مناطق المملكة، بمشاركة ورعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وتتمثل آلية تلك الملتقيات في حضور مستفيدي الضمان الاجتماعي لملتقى التوظيف مع نسخ من سيرهم الذاتية، وما تتضمن من شهادات تعليمية ودورات وخبرات إن وجدت، والتقديم على الوظائف المتاحة للجهات المشاركة في الملتقى التي تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم.
واطلعت «عاجل» على مواعيد ملتقيات التوظيف؛ حيث ستحتضن الرياض مطلع العام الهجري القادم ملتقى التمكين السنوي بتاريخ 5 محرم 1441هـ.
وفيما يلي مواعيد ملتقيات التوظيف الدورية لكافة المناطق:
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء والتواريخ.. «عاجل» تنشر مواعيد ملتقيات التوظيف لمستفيدي الضمان الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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