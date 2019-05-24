بالأسماء والتواريخ.. «عاجل» تنشر مواعيد ملتقيات التوظيف لمستفيدي الضمان الاجتماعي

كشفت مصادر لـ«عاجل» اليوم الجمعة، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتمدت مؤخرًا خطة ملتقيات التوظيف للعام الجاري والعام المقبل، والمقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي الراغبين بالعمل من خلال التوظيف المباشر أو المشاريع الانتاجية أو الأعمال الريادية.

وأوضحت المصادر، أن ملتقيات التوظيف ستشمل 13 منطقة إدارية تمثل كافة مناطق المملكة، بمشاركة ورعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

Advertisements

وتتمثل آلية تلك الملتقيات في حضور مستفيدي الضمان الاجتماعي لملتقى التوظيف مع نسخ من سيرهم الذاتية، وما تتضمن من شهادات تعليمية ودورات وخبرات إن وجدت، والتقديم على الوظائف المتاحة للجهات المشاركة في الملتقى التي تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم.

واطلعت «عاجل» على مواعيد ملتقيات التوظيف؛ حيث ستحتضن الرياض مطلع العام الهجري القادم ملتقى التمكين السنوي بتاريخ 5 محرم 1441هـ.

وفيما يلي مواعيد ملتقيات التوظيف الدورية لكافة المناطق: