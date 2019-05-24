إمارة مكة تدعو المواطنين والمعتمرين للمساهمة في إنجاح القمم الثلاث

دعت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، المواطنين والمقيمين، إلى المساعدة في إنجاح القمم الثلاث «الإسلامية والخليجية والعربية»، المقرر عقدها في العاصمة المقدسة.

وطالبت إمارة مكة –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- من المواطنين والمعتمرين، المساهمة في إنجاح القمم (الخليجية، العربية، والإسلامية)، المقرر عقدها في مكة المكرمة خلال الفترة من 25 إلى 27 من شهر رمضان، وذلك باختيار الأوقات المناسبة لزيارة المسجد الحرام.

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يذكر أن مصدرًا مسؤولًا في وزارة الخارجية، أعلن يوم السبت 16 مايو الجاري، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- وجَّه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440هـ؛ لبحث الاعتداءات على سفن تجارية بالخليج ومحطتين للنفط تابعتين لشركة أرامكو، وتداعيات ذلك على المنطقة.

وأضاف المصدر، أنَّه حرصًا من خادم الحرمين الشريفين على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، في كلّ ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنه في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة.

ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، فإنَّ خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- يُوجِّه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440هـ؛ لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة.