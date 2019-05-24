نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل مطار جدة

وصل نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى جدة مساء أمس الخميس.

وكان في استقبال الفريق دقلو بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة.

وحضر الاستقبال نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان، وعددٌ من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وقد أعلنت السعودية، الأسبوع الماضي، عن إيداع مبلغ 937.5 مليون ريال سعودي، (250 مليون دولار أمريكي)، لحساب بنك السودان المركزي، في إطار دعمها للتنمية في البلاد. وقال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان: إن هذه الوديعة تأتي امتدادًا لدعم السعودية للسودان. لافتا إلى أنّ هذا الدعم سيعزّز الوضعين المالي والاقتصادي في السودان، وخصوصًا سعر صرف الجنيه السوداني.