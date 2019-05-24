سياسي / سمو ولي العهد يعزي ملك ماليزيا في وفاة والده



جدة 19 رمضان 1440هـ الموافق 24مايو 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد : " تلقيت نبأ وفاة والدكم السلطان أحمد شاه ـ رحمه الله ـ، وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

// انتهى //

02:23ت م

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جدة 19 رمضان 1440هـ الموافق 24مايو 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا في وفاة والده.وقال سمو ولي العهد : " تلقيت نبأ وفاة والدكم السلطان أحمد شاه ـ رحمه الله ـ، وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".// انتهى //02:23ت م0270

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