السعودية اليوم / الدفاع المدني بنجران يباشر عدة بلاغات نتيجة هطول الأمطار على المنطقة



نجران 18 رمضان 1440هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة نجران اليوم، عددًا من البلاغات، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق بن علي القحطاني، أنه نتيجًة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت معظم أرجاء منطقة نجران، فقد عمل الدفاع المدني على تطبيق خطة تنفيذ في حالة هطول الأمطار، حيث تم نشر فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والغواصين ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة، وتم تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتفعيل لجان حصر الأضرار ولجان الإيواء، ومباشرة أعضاء اللجنة الفورية مهامهم الميدانية لمواجهة الحالة والتنسيق لأعمال إعادة الأوضاع بعد ذلك.

وأبان القحطاني، أنه تم إخلاء ٣ عوائل بحي دحضه، وعائلة مكونة من ٩ أشخاص بحي الأثايبه، وإخراج ٣ أشخاص احتجزوا بوادي عرقان، و ١٥ شخصًا احتجزوا في السيول، وجميعهم بصحة جيده ولله الحمد.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر ومراقبة الأطفال والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه والابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة عند هبوب الرياح ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها، راجيًة السلامة للجميع.

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02:08ت م

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