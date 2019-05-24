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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء الهند

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2019-05-24

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء الهند

متابعات الخليج 365 - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند بمناسبة فوز حزب الشعب الهندي بزعامته بالانتخابات العامة.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية الهند الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند بمناسبة فوز حزب الشعب الهندي بزعامته بالانتخابات العامة.
وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية الهند الصديق.





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